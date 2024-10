Internet non funziona da quasi 24 ore | Banche, uffici e negozi nel caos - Tuttoggi.info

Internet non funziona e in Altotevere è caos. Da ieri (15 ottobre), intorno alle 16, la linea fissa non dà “segnali” di vita da San Giustino a Città di Castello, anche se il problema sembrerebbe esserci pure fuori regione.

Il dilemma ancora più grande è che la fibra sta facendo capricci anche questa mattina (mercoledì 16 ottobre), non lasciando presagire, a questo punto, una immediata risoluzione. Ad essere interessati, inoltre, sarebbero tutti gli operatori telefonici: la Tim avrebbe già fatto qualche progresso mentre Fastweb, Vodafone e WindTre sono ancora giù.

Il disservizio è andato a danneggiare soprattutto gli uffici – alcuni letteralmente impossibilitati a lavorare (alcune banche hanno direttamente chiuso) – e tanti commercianti, i quali non hanno neanche potuto usare i pos per i vari pagamenti. Ovviamente non è possibile fare nemmeno chiamate in entrata o in uscita con e sui telefoni fissi.

Non si conoscono ancora le cause di questo gigantesco down che ha interessato gran parte dell’Alta Umbria, ormai disconnessa da quasi 24 ore, un lasso di tempo che può già considerarsi un vero e proprio record. Si parla di un grave guasto ad un cavo della fibra proprio nella zona dell’Altotevere ma quest’ultima indiscrezione è ancora tutta da confermare.