Intelligenza artificiale tra Scuola, lavoro, impegno sociale: se ne parla a Foligno - Tuttoggi.info

Mercoledì 15 gennaio dalle ore 17.00 alle 19.00, presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Economico F. Scarpellini Via Ciro Menotti n° 11 in Foligno, secondo incontro promosso dalla Diocesi di Foligno con il Progetto Cittadini del Mondo in collaborazione con l’Istituto Tecnico Economico – Turistico – Tecnologico Aeronautico F. Scarpellini di Foligno. Titolo dell’inconto sarà: Intelligenza artificiale tra Scuola, lavoro, impegno sociale.

La scuola, la comunità civile, il mondo culturale, imprenditoriale e scientifico, la politica, sono chiamati tutti insieme ad aiutare le persone, in particolar modo le nuove generazioni, a fare propri gli aspetti sociali ed etici dello sviluppo e dell’utilizzo delle nuove tecnologie come quella, nel nostro caso, dell’intelligenza artificiale. Come già sottolineato da Papa Francesco nel messaggio per la 57° Giornata Mondiale per la Pace del 2024 “in un’ottica più positiva, se l’intelligenza artificiale fosse utilizzata per promuovere lo sviluppo umano integrale, potrebbe introdurre innovazioni nell’agricoltura, nell’istruzione e nella cultura, un miglioramento del livello di vita di intere nazioni e popoli, la crescita della fraternità umana e dell’amicizia sociale. In definitiva, il modo in cui la utilizziamo per includere gli ultimi, cioè i fratelli e le sorelle più deboli e bisognosi, è la misura rivelatrice della nostra umanità”.

La conferenza, dopo i saluti istituzionali ai presenti a cura di Stefano Zuccarini Sindaco di Foligno e di Federica Ferretti Dirigente scolastico ITE F. Scarpellini, vedrà gli interventi dei relatori: Stefania Proietti Presidente Regione Umbria, Ingegnere, Ricercatrice Sistemi Energetici; Gianni Ferrarese Ideatore, progettista e realizzatore di interazioni educative e formative. Autore del libro “101 idee per usare l’intelligenza artificiale in classe” edizioni Erickson; Elisa Manenti Consulente d’Impresa, Membro della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Foligno. Autrice del libro “Storie Ombra, racconti sull’umano per intelligenze artificiali”. Modera l’incontro Chiara Corica Art Educational Designer & Developer Cooperativa Sociale Densa.

L’evento, patrocinato dal Comune di Foligno, dalla Provincia di Perugia, dalla Regione Umbria, si svolge nell’ambito di un ciclo di conferenze dal titolo “Dialoghi con la città sulle sfide culturali” ed è destinato a tutta la cittadinanza in particolar modo alla comunità scolastica di ogni ordine e grado del comprensorio folignate, agli educatori, genitori, operatori sociali e pastorali.