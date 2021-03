Nasce 'Insieme! Umbria contro il cancro', un osservatorio propositivo

In evidenza i ritardi aggravati dalla pandemia

E’ entrato in funzione ‘Insieme! Umbria contro il cancro’, un progetto che si svolgerà all’interno della Rete oncologica regionale. Tutte associazioni per la lotta controllo il cancro che hanno deciso di mettersi insieme.

L’iniziativa della rete contro il cancro

“Siamo associazioni che rappresentano i malati oncologici, che hanno sentito la necessità di fare rete per mettersi al servizio di una situazione di vita, la malattia oncologica, accompagnata da una complessa ed articolata serie di bisogni. Vogliamo dare ascolto e voce a questi malati, soggetti fragili, e arrestare una situazione di criticità che la sanità dell’Umbria non può e non deve accettare. La nostra diversità di storia, esperienze e competenze che rappresentiamo, costituiscono un valore aggiunto ed un valido presupposto per un sempre migliore approccio ai bisogni di coloro che rappresentiamo.

“Preoccupante la situazione dell’oncologia”

Il progetto INSIEME! Umbria sarà un “osservatorio propositivo della realtà della Sanità Umbra con un punto di vista interno alle dinamiche ospedaliere e del territorio. Questa iniziativa è ispirata ai principi di accoglienza, ascolto, solidarietà e condivisione con chi ogni giorno si prende cura dei malati e che sono per la nostra rete degli interlocutori privilegiati. Ad oggi, la nostra prima dichiarazione congiunta e condivisa ,che ci spinge a questo progetto, è la fotografia della preoccupante situazione attuale dell’oncologia. Situazione che, a causa del perdurare della pandemia, ha rallentato e aggravato un quadro in alcune realtà già critico“.