Inseguimento da film dopo furto in farmacia, 34enne arrestato dopo 9 ore di caccia all'uomo - Tuttoggi.info

L'uomo aveva rubato a notte fonda in una farmacia di Città di Castello ed è stato rintracciato a Umbertide con un'auto rubata | Durante la fuga finisce fuori strada e continua a piedi, ritrovato e arrestato il mattino dopo a Pierantonio

Notte movimentata quella di martedì scorso (26 settembre), dove un uomo, dopo aver commesso un furto nella farmacia comunale di Città di Castello, è stato individuato ad Umbertide e arrestato dopo ben due tentativi di fuga.

Il sospetto – un 34enne di origini straniere – era stato notato dai militari intorno alle 3.30, nei pressi della stazione ferroviaria di Umbertide, a bordo di un fuoristrada Suzuki Vitara con il quale, ignorato l’alt delle forze dell’ordine, si è dato alla fuga imboccando contromano incroci e rotatorie.

Alla fine di un inseguimento spericolato l’uomo ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada all’incrocio tra la Tiberina e la Pian d’Assino. Dopo l’incidente il 34enne ha abbandonato il mezzo, gravemente danneggiato, e ha cercato di allontanarsi nei terreni limitrofi approfittando del buio. Sul posto sono arrivate numerose pattuglie dei carabinieri per rintracciare il fuggitivo mentre, nel frattempo, il fuoristrada incidentato è stato recuperato e risultato rubato qualche giorno prima a Foligno.

Le ricerche sono andate avanti diverse ore, fino a che il mattino seguente (Intorno alle 12) una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intercettato il 34enne, sanguinante e ferito, nei pressi della Stazione di Pierantonio. Accompagnato all’ospedale di Città di Castello per le cure del caso l’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione, in quanto alla guida di un mezzo rubato.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma, hanno infine permesso, come detto, di accertare come il 34enne, circa 8-9 ore prima, si sarebbe reso responsabile di un furto alla farmacia comunale di viale Vittorio Emanuele Orlando di Città di Castello dove, insieme ad altri tre complici (ancora ignoti) avrebbe rubato il denaro nelle casse dell’esercizio venendo ripreso dall’impianto di videosorveglianza. L’arrestato, accusato anche del colpo in farmacia, è stato portato nel carcere di Perugia-Capanne.