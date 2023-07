Insegue cliente con il machete, gestore di locale denunciato

Arma sequestrata. Discussione per futili motivi

Insegue un cliente con il machete. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Foligno, nel corso dei servizi di controllo finalizzati a garantire una “movida sicura”, hanno denunciato in stato di libertà un uomo italiano di 53 anni.

La discussione all’interno del locale

Il soggetto, gestore di un esercizio pubblico, ha iniziato a discutere con una cliente all’interno del locale

per futili motivi. Dopo che la donna è uscita ed è salita a bordo della propria autovettura parcheggiata lì vicino l’uomo, dopo aver preso un machete che teneva all’interno del locale, raggiunge il veicolo ed inizia a picchiettare con il manico in legno lo sportello, minacciandola.

Sequestro dell’arma

Dopo gli attimi di tensione l’uomo rientra nel locale e la donna, in preda allo spavento, riesce a contattare il numero di emergenza, facendo in modo che sul posto arrivi immediatamente la pattuglia dei Carabinieri che, dopo aver ascoltato la versione della vittima, entra all’interno del locale e trova il gestore ed il machete, con una lama lunga 45 cm e larga 5 cm, posato sopra il bancone. A questo punto i militari procedono al sequestro dell’arma e segnalano l’uomo alla Procura della Repubblica di Spoleto per le ipotesi di minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.