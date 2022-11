Insediata nuova Commissione mensa per l’anno scolastico 2022-2023 - Tuttoggi

Esaminata la questione mense delle scuole primarie e secondarie di Primo Grado, ecco i componenti e i punti trattati | Condivisa proposta di modifica al menù invernale, che sarà sottoposta a all’Asl Umbria 2 per la validazione

Si è insediata la nuova Commissione mensa per l’anno scolastico 2022-2023 delle scuole primarie e secondarie di Primo Grado del Comune di Orvieto.

Questi i componenti del nuovo organismo consiliare, inaugurato nella prima riunione svoltasi giovedì 17 novembre presso gli uffici comunali dell’ex caserma Piave: l’assessore a Scuola e Istruzione Alda Coppola; la dirigente del Settore Socio Culturale e Scuola Alessandra Pirro; la responsabile del Servizio Scuola Serena Ciambella; il direttore del Distretto sanitario di Orvieto Asl Umbria 2 Massimo Marchino; Melissa Mazzoni della società Camst, che gestisce il servizio di refezione scolastica nel Comune di Orvieto; per l’Istituto comprensivo Orvieto-Baschi Fabiola Settonce, in rappresentanza dei docenti; Anna Rita Mortini in rappresentanza dei genitori per l’Istituto comprensivo Orvieto-Montecchio; Immacolata Mascia in rappresentanza dei docenti; Carlotta Angelucci in rappresentanza dei genitori. Nel prossimo incontro che sarà convocato si procederà alla nomina del presidente della Commissione stessa