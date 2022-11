Inquinamento a Terni, record Pm10 e metalli pesanti | M5S "Colpa dei caminetti?" - Tuttoggi

Inquinamento a Terni, colpa dei caminetti?

“Contro ogni logica, contro ogni studio accreditato e contro ogni senso del ridicolo – sottolinea De Luca – si continua ad affermare che la causa principale dell’inquinamento a Terni dipende per il 75% dai caminetti e in conseguenza di ciò si continuerebbero a spendere inutilmente milioni di euro per iniziative in comunicazione volte ad alterare la percezione dei cittadini che i loro camini e stufe siano la causa dell’eccesso delle polveri fini che puntualmente si registrano a Terni con valori anomali di metalli pesanti”.

Transizione ecologica, disponibilità di 25milioni dal Governo

“A tale riguardo con un’interrogazione a risposta orale in discussione nel prossimo question time di martedì 8 novembre abbiamo chiesto all’assessore Morroni la revisione dell’Accordo di Programma con il Ministero per la Transizione ecologica che avrebbe avanzato la disponibilità di ulteriori 25 milioni di finanziamento in relazione all’Area ambientale complessa della Conca ternana. Importanti risorse – conclude la nota – che secondo il Movimento 5 Stelle andrebbero spese per studi epidemiologici, eziologici e attività di screening sulla popolazione esposta così come richiesto dall’Istituto superiore di Sanità che ha analizzato l’eccesso di patologie tumorali attraverso lo studio SENTIERI, e per un vero processo di transizione ecologica verso sistemi di produzione sostenibili con modalità di monitoraggio, controllo e repressione delle emissioni fuggitive negli impianti industriali”.