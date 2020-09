Inno alla vita il Memorial “Flavio e Gianluca” Foto - Tuttoggi

Un inno alla vita, all’amicizia, al saper distinguere il bene dal male. Si è concluso ieri sera il 1° Memorial “Flavio e Gianluca”, fortemente voluto dai familiari e dagli amici dei due sfortunati ragazzi che si sono addormentati nel sonno lo scorso 7 luglio.

A far da cornice all’appuntamento sportivo è stato l’oratorio Don Bosco che ha visto ben 12 squadre confrontarsi nel torneo organizzato a tempo di record. Ad iscriversi quasi un centinaio di ragazzi, alcuni amici di Flavio e Gianluca, i più che hanno voluto condividere questa esperienza di sport e amicizia. Ad arbitrare le loro partite sono stati i genitori.

Inno alla vita

Così l’idea di un torneo giovanile si è trasformato in un inno alla vita nel ricordo dei due sfortunati giovani. Tante le iscrizioni pervenute.

Alcuni momenti del torneo (foto degli organizzatori del Memorial)

A partecipare sono state la Nrg Angela, Bayer Leverdure, Sgb, Villa Palma Cats, Chicago DN, Avis Amelia, S. Maria del Rivo, Pietra, Tu szczesny dalle stelle, Borgo rivo, Dinamo Losca e TFC.

Alla semifinale si sono qualificate la Sgb (che ha avuto la meglio sulla Nrg Angela per 9-7), e la Pietra che ha vinto il confronto sulla Avis Amelia per 9-8. Purtroppo i giovani della Pietra non hanno potuto gareggiare la finalissima e così don Claudio si è inventato una formula che, grazie ai calci di rigore, ha permesso di selezionare l’altra finalista.

Don Antonio Coluccia

La partita decisiva è andata alla Nrg Angela che ha superato per 4 a 2 la Sgb. Villa Palma ha invece conquistato il gradino più basso del podio vincendo 6-4 sulla Avis Amelia.

Tante le autorità che hanno preso parte all’ultima giornata del torneo a cominciare dal sindaco di Terni Leonardo Latini, all’assessore Cristiano Ceccotti, l’ex campione rossoverde Riccardo Zampagna.

Ospite di eccezione don Antonio Coluccia, il parroco antimafia costretto a vivere sotto scorta che è partito da Roma per assistere alla finale del Memorial e per incontrare e parlare a lungo con tutti i ragazzi.

(nella foto in home page le mamme di Flavio e Gianluca con il Sindaco Latini, l’Assessore Ceccotti e don Antonio Coluccia)

