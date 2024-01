Inizio anno da dimenticare per la “cantera” biancorossa

Quattro sconfitte in altrettante partite per i Grifoncelli

ll settore giovanile del Perugia inizia nel peggiore dei modi il 2024: 4 sconfitte su altrettanti incontri per i grifoncelli.

Under 15: sconfitta che toglie il primato (2-1)

L’Under 15 allenata da Raschi perde lo scontro al vertice contro l’Arezzo. Ai Grifoncelli non basta il gol di Santillo, i toscani volano primi in classifica a 32 punti al giro di boa del girone C. Nel prossimo impegno, fissato per il 21 gennaio, il Perugia sarà ospite della Recanatese quartultima in classifica.

Under 16: prima sconfitta stagionale (2-0)

L’Under 16 biancorossa trova la prima sconfitta stagionale in casa del Pescara. Dopo aver dominato le prime 10 giornate del girone C, i grifoncelli scivolano al quarto posto in classifica. I ragazzi di Anelli avranno l’opportunità di riscattarsi domenica 21 gennaio contro l’Avellino nella prima giornata del girone di ritorno.

Under 17: troppo Arezzo per i biancorossi (3-1)

Continua il momento no del Perugia U17, un punto nelle ultime tre partite per i grifoncelli. Non basta il gol di Liberti per evitare la sconfitta, il Perugia scivola sesto a due punti dalla zona playoff. Nel prossimo impegno, i giovani biancorossi sono chiamati al riscatto contro la Recanatese ultima in classifica.

Primavera: sconfitta amara (2-4)

Il campionato dei biancorossi ricomincia con una sconfitta 4-2 contro il Pescara al “Paolo Rossi”, compromettendo la loro corsa in alta classifica. Nonostante il vantaggio ospite di Braccia e il 3-0 di Palumbo su punizione, il Perugia cerca una reazione con i gol di Lomangino e Cicioni, ma il Pescara chiude i conti con il 4-2 finale grazie a Ricciardi. Biancorossi che rimangono al quarto posto con 25 punti in classifica. Il prossimo impegno sarà contro il Bari il 20 gennaio.

Riccardo Mancini