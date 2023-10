Iniziati i corsi dell’anno accademico 2023/2024 del Polo Universitario di Foligno - Tuttoggi.info

Anche nel Polo Universitario di Foligno sono oggi iniziati i corsi dell’anno accademico 2023/2024. Il

Presidente del Centro Studi, Professor Daniele Mantucci, ordinario di Diritto privato nell’Università

Politecnica delle Marche, ha portato alle nuove matricole il saluto del Consiglio di amministrazione.

Di seguito una sintesi del suo intervento:

“Foligno tiene molto al proprio Polo Universitario. Le strutture sono state negli ultimi mesi profondamente

ristrutturate, con l’apertura di nuove aule e l’acquisizione di nuove attrezzature. La centralità geografica, la

comoda viabilità interurbana, la vicinanza della Stazione ferroviaria, i parcheggi, la prossimità di un centro

storico totalmente ristrutturato e dei suoi servizi fanno di Foligno una sede universitaria gradevole ed

attraente, per studenti e docenti.

In via Oberdan vengono oggi tenuti corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e master, con

l’impiego di ben 130 docenti.

La presenza dell’Università vivacizza Foligno, sotto il profilo culturale e sociale, ma produce anche un

significativo indotto economico. Studenti e Professori, provenienti da ogni parte d’Italia, alloggiano in città, frequentando ristoranti e negozi. I laboratori di Ingegneria producono progetti di riqualificazione del nostro territorio.

Il dipartimento di Medicina forma operatori sanitari ricercatissimi, come i fisioterapisti e gli

infermieri. Nei prossimi giorni incontrerò il Rettore, l’amico Prof. Maurizio Oliviero, per proporgli ulteriori progetti didattici e scientifici, che coinvolgeranno imprese e associazioni cittadine.

Il Centro studi sta dedicando ogni sforzo allo sviluppo dei corsi, avvalendosi del prezioso supporto dei soci:

il Comune di Foligno, la Regione Umbria, la Provincia di Perugia e, naturalmente, l’Università di Perugia.

Una compagine associativa di grande prestigio, che vivamente ringrazio.

Ma oggi, il mio saluto va soprattutto a Voi studenti: Vi attendono anni impegnativi, di sacrificio e di studio,

ma che saranno molto importanti per la loro formazione, per il loro futuro, per il posto che andranno ad

occupare nella società di domani. Nonostante le mille distorsioni che le dinamiche professionali possono

avere, il merito, la competenza, la serietà, la qualità degli studi compiuti, saranno sempre determinanti.

Buon lavoro, cari studenti. IMPEGNATEVI, APPASSIONATEVI e sarete ripagati da grandi soddisfazioni… E

forse potrete ricordare questi anni folignati come tra i più imporanti della vostra vita! Ve lo auguro

davvero con il cuore.“