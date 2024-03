Infrastrutture, Tesei chiede a Meloni “uno sforzo in più” per Perugia | I progetti finanziati

Pur senza citarlo, la governatrice chiede aiuto alla premier sul Nodo: "Senza infrastrutture adeguate non c'è sviluppo"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha citato l’intervento per il completamento del polo culturale dell’ex cinema teatro Turreno, per 4 milioni di euro. E il Brt (Bus Rapid Transit), salutato come un mezzo di mobilità elettrica sostenibile, a cui andranno 3 milioni 250mila euro dell’accordo sul Fondo di coesione sottoscritto a Bastia Umbra tra il Governo e la Regione Umbria.

Tra i progetti finanziati che interessano in modo specifico Perugia ci sono anche la riqualificazione del complesso ex Palazzetti a Ponte San Giovanni (2 milioni di euro). E anche un finanziamento straordinario di 5 milioni di euro per la Rocca Paolina, annunciato con soddisfazione dall’assessore comunale e candidata sindaco Margherita Scoccia.

La governatrice Tesei, parlando dell’importanza delle infrastrutture per assicurare lo sviluppo di un territorio, ha ricordato alla premier il “tema atavico” dei problemi infrastrutturali di cui soffre l’Umbria. Chiedendo al Governo “uno sforzo ulteriore” per “aiutare la nostra città capoluogo”. Insomma, pur senza averlo citato, uno sforzo per finanziare il progetto del cosiddetto Nodo di Perugia.