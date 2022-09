Indagine all’Atc 3, la Lega: “Cosa aspetta l’assessore Morroni?”

Ora la notizia dell’indagine in corso da parte della guardia di finanza. “Riteniamo – aggiungono Mancini (che è anche capo del Dipartimento Caccia della Lega Umbria) e Puletti -, in attesa dell’esito delle indagini, che la Regione prenda provvedimenti per quanto riguarda il suo ambito di competenza”.

“Siamo in contatto con squadre di cacciatori del ternano e con i vertici di alcune associazioni venatorie umbre e provinciali – confermano i due esponenti della Lega -, che si dicono pronti a costituirsi parte civile se verranno evidenziate responsabilità. Ci domandiamo – concludono – cos’altro aspetti l’assessore regionale Roberto Morroni a prendere i doverosi provvedimenti”.