Incontro tra il Questore di Perugia, Bellassai e il sindaco di Todi, Ruggiano - Tuttoggi

L’incontro con il Sindaco Ruggiano – al quale hanno preso parte anche il Vice Sindaco Claudio Ranchicchio, il Presidente del Consiglio Comunale, Adriano Ruspolini e gli Assessori Elena Baglioni e Alessia Marta – ha permesso di consolidare ancor più lo stretto rapporto di sinergia e coordinamento tra Polizia di Stato e Amministrazione comunale soprattutto alla luce delle strategie introdotte dal Questore di Perugia, in qualità di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, con l’intensificazione dei servizi dedicati ai controlli straordinari del territorio.

Attraverso l’impiego degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e l’impiego del personale della Questura e dei Commissariati distaccati, nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, è stato possibile effettuare controlli mirati e garantire una costante presenza della Polizia di Stato in ogni angolo della provincia.

Oltre che per i servizi straordinari di controllo del territorio, Todi è stata meta – lo scorso 30 novembre – dell’attività di informazione della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere. Anche a Todi, infatti, attraverso la campagna “Questo Non è Amore”, i cittadini hanno potuto visitare il camper rosa allestito come aula didattica multimediale e confrontarsi sul tema del contrasto alla violenza di genere con la squadra multidisciplinare che è intervenuta per descrivere l’iniziativa, informare e aiutare a far emergere il sommerso, casi di violenza taciuta e nascosta.

“Con il sindaco Ruggiano – rileva il Questore – si è parlato del tema della sicurezza e dell’importanza di questo tema in un contesto come quello della città di Todi. Ho colto l’occasione per evidenziare la necessità di proseguire un percorso sinergico per contrastare in maniera sempre più efficace ogni forma di illegalità”.