Incontro tra Provincia e Comuni altotiberini "9 milioni destinati a viabilità" - Tuttoggi

Summit a Città di Castello tra la presidente dell'Ente e i rappresentanti degli 8 Comuni "Una visita per dare voce alle esigenze dei territori" | Ecco gli interventi fino al 2024

E’ avvenuto ieri pomeriggio (12 maggio) nella sala consiliare del Municipio di Città di Castello, un importante incontro tra la presidente della Provincia Stefania Proietti, insieme ai consiglieri delegati, con i rappresentanti degli 8 Comuni dell’Altotevere.

“Una visita – ha spiegato Proietti – per accendere un faro sulle priorità dei territori. La voce dei sindaci ci aiuta a capire per poter operare al meglio nei settori di nostra competenza: viabilità ed edilizia scolastica”. Tra i temi al centro della riunione, infatti, c’è stata proprio la situazione delle strade. Proprio in considerazione dell’ampia rete viaria di competenza della Provincia, oltre 2.510 km, è stato ricordato l’impegno della squadra provinciale nel chiedere agli Enti superiori risorse necessarie per la gestione delle strade, sottolineando anche le difficoltà dovute alla carenza di risorse umane.