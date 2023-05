Incontro Presciutti-Bucari "Mai stati dissidi o litigi" | L'assessore (per ora) resta al suo posto - Tuttoggi.info

Alla base della decisione dell'assessore di presentare le dimissioni solo motivi "strettamente ed esclusivamente personali" | Nei prossimi giorni Bucari sarà in grado di definire il proprio percorso

E’ avvenuto questa mattina (5 maggio) l’incontro tra il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e l’assessore Barbara Bucari, che due giorni fa aveva presentato la lettera di dimissioni.

Il primo cittadino ha parlato di un colloquio “molto sereno e costruttivo”, riferendo come Bucari abbia tenuto a ribadire “il totale rapporto di stima e fiducia che ha nei confronti di Sindaco e Giunta, che restano tuttora intatti ed inalterati”. L’assessore ha altresì evidenziato “una situazione di carattere strettamente ed esclusivamente personale, che esula dal contenuto politico ed amministrativo, rispetto al quale è d’obbligo avere da parte di tutti il massimo del rispetto“.

Pertanto non esiste nessuna questione di carattere politico-amministrativo né di rapporti interpersonali in questa vicenda. Molto più semplicemente l’assessore Bucari – ha aggiunto Presciutti – ha avvertito la necessità di riflettere sulla possibilità di proseguire al meglio nell’impegno politico-istituzionale che l’ha vista protagonista in questi 4 anni di mandato”.

L’assessore Barbara Bucari ad oggi è dunque ancora pienamente nel pieno delle sue funzioni istituzionali. “Non vi sono mai stati, – ha ribadito il sindaco – tantomeno nell’ultimo periodo, dissidi o litigi né con il sottoscritto, né tantomeno con i colleghi di Giunta; da tutto ciò emerge come la realtà dei fatti sia l’esatto contrario rispetto a quella che è stata rappresentata, anche in maniera poco rispettosa, in queste ore”.

Nei prossimi giorni, fatte tutte le debite riflessioni e gli approfondimenti afferenti alla sfera strettamente personale, l’assessore Barbara Bucari, insieme a sindaco e giunta, sarà in grado di definire il proprio percorso “in maniera chiara, lineare e trasparente, come del resto ha sempre fatto” conclude Presciutti.