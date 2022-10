Incidente tra due mezzi, tir fermo: Nodo ancora in tilt AGGIORNAMENTI

File in direzione sud sulla E45 tra Collestrada e l'innesta di Ponte San Giovanni sul Raccordo

Traffico in tilt sulla E45 poco prima dell’innesto per il Raccordo Perugia – Bettolle, nel tratto del cosiddetto Nodo. A causa di un incidente che ha viste coinvolte due auto e con un tir fermo, si è creata una lunga fila in direzione sud, tra Collestrada e Ponte San Giovanni.

A causa della necessità di far confluire i mezzi in transito su una sola corsia, le file coinvolgono entrambe le corsie, sia chi procede in direzione Roma, sia chi deve svoltare per il Raccordo e quindi per Perugia.