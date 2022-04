Incidente sulla E45, ferito 26enne. Nell’auto 17 vasetti di marijuana: denunciato

Incidente sulla E45 a Ponte Felcino, la polizia stradale soccorre automobilista ma nell'auto trova mezzo kg di marijuana. Perquisita anche casa

Brutta avventura per un 26enne di Gubbio ma che attualmente vive a Perugia nella serata di Pasqua. Il giovane è rimasto infatti coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla E45, in località Ponte Felcino, domenica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Perugia che hanno accertato come il ragazzo aveva riportato delle ferite non gravi al volto ed hanno dunque allertato il 118. Ma il 26enne appariva particolarmente nervoso ed agitato prima di essere portato al pronto soccorso per accertamenti. Gli agenti si sono quindi accorti che, sul sedile nel lato passeggero dell’auto, c’erano due vasetti di vetro che sembravano contenere marijuana.