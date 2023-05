Incidente sulla E45, auto ribaltata e code

All'altezza del curvone di Collestrada, una persona ferita

Incidente questa mattina (venerdì) sulla E45, all’altezza del curvone di Collestrada. Nei pressi dello svincolo un’auto si è ribaltata. La persona alla giuda, rimasta ferita, è stata soccorsa da un’autoambulanza del 118. E’ quello un luogo dove si registrano spesso incidenti, soprattutto quando l’asfalto è reso viscido dalla pioggia.

Sul posto anche due mezzi dei vigili del fuoco e la polizia stradale che sta regolamentando il traffico. Con code in direzione nord, per consentire i soccorsi, ma rallentamenti anche in direzione opposta.

La viabilità è andata poi migliorando, ma con traffico ancora intenso.

(foto d’archivio)