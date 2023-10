Incidente sul lavoro, muore operaio precipitato dal tetto di un'azienda AGGIORNAMENTI

Il 57enne stava lavorando sulla copertura del capannone di una ditta edile di Corciano, la polizia indaga sulle cause

Grave incidente in un’azienda di Corciano del settore costruzioni, dove un operaio di 57 anni, che stava effettuando la tinteggiatura sul tetto del capannone, è precipitato a terra. Un volo da 10 metri di altezza.

La situazione è subito apparsa disperata ai colleghi che erano al lavoro in quel momento, mentre arrivavano i soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. L’operaio è morto poco dopo l’intervento dei soccorritori, a causa delle ferite riportate.

Sul posto è presente la polizia, per comprendere le cause dell’incidente. Ed anche funzionari dell’Ufficio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, insieme al pubblico ministero, per verificare se l’operaio stesse lavorando o meno in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle norme.

Secondo quanto si è appreso, il tetto, nel tratto sul quale l’operaio stava lavorando, si è sfondato.

Una dinamica simile a quella che nell’aprile dello scorso anno era costata la vita ad un altro operaio, sempre nella zona di Taverne di Corciano.

Notizia segnalata e foto di Marco Baldoni

(notizia in aggiornamento)