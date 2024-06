Incidente sul lavoro a Todi, due operai folgorati | Uno cade da due metri, è ricoverato a Perugia - Tuttoggi.info

Due operai sono stati folgorati mentre stavano installando l’insegna di un’azienda

Un nuovo incidente sul lavoro, grave, in Umbria: stavolta succede a Pantalla di Todi, dove due operai sono stati folgorati mentre stavano installando l’insegna di un’azienda.

Secondo le prime informazioni, un operaio moldavo di 47 anni è attualmente in condizioni critiche e ricoverato all’ospedale di Perugia. L’uomo era in un cestello che ha accidentalmente toccato un cavo ad alta tensione; la corrente elettrica è salita per la scala appoggiata al pannello su cui si trovava l’operaio, che è caduto da un’altezza di circa due metri. A rimanere ferito anche un altro operaio, cittadino albanese, curato sul posto per delle ustioni. Un terzo operaio è fortunatamente rimasto illeso. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Todi.