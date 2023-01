Incidente sul ponte, coinvolti due mezzi, ci sono 2 feriti | Auto elettrica messa in sicurezza - Tuttoggi

Probabilmente – le cause sono ancora in corso di approfondimento – le due vetture si sarebbero trovate faccia a faccia (in una strada molto buia) e per evitare lo scontro frontale avrebbero girato di scatto finendo la loro corsa proprio contro le ringhiere del ponte, che fortunatamente hanno retto l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio, che hanno aiutato i due occupanti dell’auto elettrica ad uscire dall’abitacolo, consegnandolo poi al 118 per le cure del caso. Sarebbe rimasto illeso il conducente dell’altro mezzo, un Fiorino.

L’auto elettrica è stata messa in sicurezza in un posto idoneo. In questo tipo di macchine a batterie, infatti, qualora a causa di un urto o schiacciamento della carrozzeria si scoprisse qualche parte in tensione, potrebbe esserci il rischio di elettrocuzione, che ad alta tensione può risultare anche mortale.