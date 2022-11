Incidente mortale sul raccordo Terni-Orte, 34enne muore investito - Tuttoggi

Incidente sul raccordo Terni-Orte, furgone si ribalta. Traffico in tilt. Stradale, Carabinieri e 118 sul posto

Un giovane ha perso tragicamente la vita nell’incidente di oggi pomeriggio sul raccordo Terni-Orte. Secondo quanto è stato possibile apprendere, dopo aver fermato il proprio furgone per un’avaria, – in un tratto in cui c’era già una coda per un altro incidente stradale – il conducente del mezzo sarebbe sceso: sfortunatamente, proprio in quell’istante, sopraggiungeva un altro veicolo che ha urtato il mezzo fermo. L’uomo è stato, a sua volta, travolto dal proprio furgone ed è stato sbalzato sulla carreggiata di marcia opposta venendo poi travolto da un altro veicolo.

Nonostante il tempestivo arrivo di Polizia Stradale, Carabinieri e 118, a causa delle gravissime lesioni riportate, l’uomo è deceduto. La vittima è un 34enne residente di Gallese, in provincia di Viterbo, ed originario di Alatri.