Incidente mortale sul lavoro a Maratta - Tuttoggi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, I Vigili del Fuoco e un'ambulanza

Drammatico incidente sul lavoro nella zona industriale di Maratta: la tragedia è avvenuta nella serata di oggi, 9 giugno.

Incidente mortale

Secondo quanto è stato possibile apprendere la vittima dell’incidente mortale sarebbe un uomo che lavorava in un’azienda della zona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, I Vigili del Fuoco e un’ambulanza.

Soccorsi inutili

Il tragico evento si è verificato in un’autofficina nei pressi di Narni Scalo e, da quanto è emerso, a perdere la vita sarebbe stato il titolare dell’attività. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Indagini

Sono i Carabinieri di Amelia che stanno indagando su quanto accaduto nel capannone dell’autofficina, in attesa del magistrato di turno che si sta recando sul luogo dell’incidente mortale. Da quanto si apprende, sembra che la vittima sia rimasta schiacciata da un mezzo pesante sul quale stava effettuando dei lavori.

Servizio in aggiornamento