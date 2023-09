Incidente lungo Flaminia con feriti gravi, 25enne positivo a cannabinoidi - Tuttoggi.info

Incidente lungo la Flaminia con feriti gravi, 25enne positivo ai cannabinoidi. Polizia Stradale allertata da automobilisti

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Perugia hanno denunciato un 25enne che, a seguito di un incidente stradale, avvenuto nel folignate, lungo la Strada Statale 3 – Flaminia, è risultato positivo ai test finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Gli operatori della Stradale erano stati allertati da alcuni conducenti in transito che avevano notato i due veicoli rimasti coinvolti nell’incidente stradale, fermi sulla carreggiata. Giunti immediatamente sul posto, dopo aver segnalato il sinistro, gli agenti hanno constatato che i passeggeri e il conducente del veicolo – rimasti gravemente feriti nello scontro – erano stati accompagnati presso l’Ospedale di Foligno per le cure del caso. Hanno quindi avvicinato il conducente dell’altro veicolo coinvolto per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Dopo averlo identificato, i poliziotti lo hanno sottoposto al test volto a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, controllo che ha dato esito positivo. Il 25enne, infatti, è risultato in stato di alterazione dovuto all’assunzione di cannabinoidi. Terminate le attività di rito, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di stupefacenti.