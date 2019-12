Incidente in via Flaminia, auto contro albero - Tuttoggi

Ennesimo incidente stradale in via Flaminia a Spoleto, nei pressi del campo sportivo “Flaminio”, sabato mattina intorno alle 10. Nel sinistro, di cui non è chiara la dinamica, una Smart è finita contro un albero subito dopo il bivio per Colle Marrozzo.

Il conducente della piccola auto è rimasto incastrato tra le lamiere e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati dalla vicina caserma. Sul posto è quindi intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito – di cui non sono note al momento le condizioni – in ospedale per accertamenti.

E’ l’ennesimo incidente che avviene nel tratto di strada in questione, dove regna il caos da anni dopo che per i lavori di realizzazione del nuovo cavalcavia ferroviario è stato ristretto l’accesso per gli impianti sportivi di via Flaminia vecchia. Una situazione che si fa critica soprattutto nelle ore pomeridiane, quando la zona è affollata dai genitori dei ragazzini che giocano a calcio e dai loro genitori.