Incidente in autostrada, coinvolti autocisterna di gasolio e 3 auto | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Incidente in autostrada con un mezzo pesante intraversato ed il conducente ferito. Km di coda, riaperta una corsia in direzione sud

Lunghe code ed almeno un ferito lungo l’autostrada A1 in direzione sud, tra Fabro e Orvieto, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autocisterna di gasolio e tre auto. Autostrade per l’Italia alle 15.45 segnala 8 km di coda in direzione Roma – Napoli.

L’incidente stradale è avvenuto al km 447 direzione sud dell’autostrada del Sole. Secondo le prime informazioni, il conducente dell’autoarticolato adibito al trasporto di gasolio – fortunatamente vuoto in quel momento – ha perso il trasporto del mezzo e, dopo aver sfondato lo sparitraffico centrale, si è intraversato sulla carreggiata. Il camionista è rimasto ferito lievemente ed è stato soccorso dal 118. Tre veicoli che sopraggiungevano in quel momento sono rimasti coinvolti nell’incidente, ma nessuno degli occupanti è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia stradale del distaccamento di Orvieto, per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità. Poco prima delle 16 il traffico è stato riaperto lungo una corsia di marcia. In azione ovviamente anche il personale di Autostrade per l’Italia.

(articolo in aggiornamento)