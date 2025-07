Incidente in autostrada A1 tra tir, chilometri di coda - Tuttoggi.info

Terribile incidente lungo l’A1, all’altezza degli svincoli tra Orvieto e Fabro, dove il traffico è fortemente rallentato sulla carreggiata nord. Secondo quanto è stato possibile apprendere, nell’incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, uno dei quali è attualmente con la cabina in bilico sulla scarpata esterna.

Incidente in autostrada tra 2 tir

I veicoli, due autocarri di cui una bisarca, sono entrati in forte collisione fra loro e si sono posti di traverso sulla carreggiata. I due autisti sono rimasti feriti e per uno di loro è in corso in questo m omento l’estrazione dall’interno della cabina. Sul posto oltre alle pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto,

equipaggi dei Vigili del Fuoco, ambulanze e personale della Società Autostrade che stanno gestendo

i soccorsi alle persone e misure per il ripristino della regolarità della circolazione che al momento

registra alcuni chilometri di coda.