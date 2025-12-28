 Incidente in autostrada, 8 Km di coda | Traffico in tilt tra Umbria e Toscana - Tuttoggi.info
Incidente in autostrada, 8 Km di coda | Traffico in tilt tra Umbria e Toscana

Redazione

Incidente in autostrada, 8 Km di coda | Traffico in tilt tra Umbria e Toscana

Incidente tra Chiusi e Fabro, traffico in tilt tra Umbria e Toscana. Sul posto la Polizia Stradale e personale Anas
Dom, 28/12/2025 - 13:25

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente lungo l’autostrada A1 tra Chiusi e Fabro. Il sinistro ha comportato una coda di oltre 10 Km, ora ridotta a 8 Km e la chiusura di una corsia in direzione Firenze. Secondo quanto appreso sul posto si sono portati le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 5° Direzione di Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia. “Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze – scrive Anas in una nota – si consiglia di uscire a Orvieto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Chiusi”.

foto archivio

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

