Incidente in autostrada, 8 Km di coda | Traffico in tilt tra Umbria e Toscana - Tuttoggi.info

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente lungo l’autostrada A1 tra Chiusi e Fabro. Il sinistro ha comportato una coda di oltre 10 Km, ora ridotta a 8 Km e la chiusura di una corsia in direzione Firenze. Secondo quanto appreso sul posto si sono portati le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 5° Direzione di Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia. “Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze – scrive Anas in una nota – si consiglia di uscire a Orvieto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Chiusi”.

foto archivio