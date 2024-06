Incidente frontale sulla Flaminia, un morto - Tuttoggi.info

Incidente mortale lungo la Flaminia, una persona è morta in seguito a schianto frontale tra due mezzi. Anas e soccorsi sul posto

Sulla strada statale 3 Via Flaminia è temporaneamente bloccato il traffico, in entrambe le direzioni, al km 75,300, a causa di uno scontro frontale. Lo rende noto l’Anas.

Nell’incidente, avvenuto nel territorio comunale di Narni, tra le frazioni di Gualdo e Vigne, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli ed una persona è deceduta. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Articolo in aggiornamento