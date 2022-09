Incidente frontale all’uscita della galleria, due feriti e disagi per il traffico

Incidente stradale mercoledì mattina dopo le 9 lungo la strada statale 685 Tre Valli all'uscita della galleria di Forca di Cerro

Incidente stradale mercoledì mattina dopo le 9 lungo la strada statale 685 Tre Valli all’uscita della galleria di Forca di Cerro. A scontrarsi frontalmente – nel versante di Sant’Anatolia di Narco – due auto, un Suv Mercedes ed una monovolume.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 da Spoleto per soccorrere le due persone rimaste ferite, sembra fortunatamente in modo non grave. Ad intervenire anche i vigili del fuoco ed i carabinieri, questi ultimi per i rilievi dell’incidente e per la gestione della viabilità, che sta subendo forti rallentamenti sia verso Spoleto che verso la Valnerina.