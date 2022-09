Incidente tra Foligno e Assisi: traffico in tilt sulla SS75

Una persona in ospedale ma in condizioni non gravi

Traffico in tilt la SS75, nel tratto tra Foligno e Assisi, nella zona in cui sono in corso i lavori di rifacimento della carreggiata e il traffico procede ad una corsia per senso di marcia. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8,30 in direzione Perugia.

A causare le cose un tamponamento tra due auto. Una persona è finita in ospedale, per accertamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, oltre agli operatori del 118. Lunghe code, soprattutto in direzione Perugia.