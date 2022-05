Incidente con lo scooter, autopsia per Cosimo | Tragico destino per la famiglia Lupis

Il 28enne residente a Perugia è uscito di strada con lo scooter mentre raggiungeva la fidanzata | Aveva perso una sorella

Disposta l’autopsia per comprendere le cause della morte di Cosimo Lupis, il 28enne che martedì sera è uscito di strada con il suo scooter, nei pressi del cimitero di Cannara, finendo contro un muretto. Un impatto violento, che non ha dato scampo al giovane, morto durante il trasporto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate.

Cosimo, che lavorava come giardiniere ed altre attività per la manutenzione degli immobili, aveva effettuato un intervento a Bevagna e stava raggiungendo la fidanzata in un ristorante di Spello. Un appuntamento al quale il 28enne non è arrivato, a causa di un destino che si è accanito sulla famiglia Lupis. I genitori, che insieme al ragazzo da Locri si erano trasferiti a Perugia, alcuni anni fa avevano infatti già perso una figlia. Ora un altro straziante dolore.