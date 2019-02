Incidente con 4 mezzi coinvolti | Auto si cappotta, feriti mamma e bimbo

Incidente in località Fornole, nei pressi di Amelia, nell’ambito del quale sono rimasti coinvolti quattro veicoli. Secondo quanto è stato possibile apprendere, tra i mezzi coinvolti c’è anche un mezzo pesante e una vettura si è cappottata in seguito allo schianto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo pesante avrebbe tamponato una vettura per poi urtare un altro veicolo che giungeva nel senso opposto di marcia. Ad avere la peggio sono stati una mamma e il suo bambino, trasferiti all’ospedale di Terni. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, il 118 e le forze dell’ordine che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.

