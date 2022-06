Incidente sull'Amerina: due centauri morti nell'impatto | Strada riaperta

Scontro tra due moto

Il tragico, sinistro avvenuto intorno alle 13:30 sulla strada che collega Orvieto a Baschi, è stato provocato da uno scontro tra due moto. I due motociclisti sono entrambi deceduti a causa del forte impatto.

La prima ricostruzione, in base ai rilievi della compagnia dei carabinieri di Orvieto intervenuta sul posto, potrebbe essere quella di un tamponamento e tra i due bikers a causa di una frenata del primo dei due, per correggere l’entrata in una curva. Poi il fatale impatto contro un muro dalla parte opposta della carreggiata.

I due uomini provenienti dalla zona di Roma – 65 e 80 anni – erano in escursione insieme ad altri due loro compagni di viaggio, rimasti illesi. Uno dei due motociclisti è deceduto sul colpo, mentre il secondo durante il trasporto in elisoccorso.

Anas e forze dell’ordine sul posto

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Articolo aggiornato alle ore 16:25