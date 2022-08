Incidente all’alba allo svincolo sud, 26enne era ubriaco: denunciato

Incidente allo svincolo sud, disposto ritiro patente e libretto

Nell’impatto allo svincolo sud, la 33enne era rimasta ferita in modo fortunatamente non grave, ma comunque sottoposta ad accertamenti all’ospedale di Spoleto.

Per il 26enne oltre alla denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, è stato disposto il ritiro dei documenti di guida e circolazione del veicolo visto il tasso alcolemico riscontrato.

Il bilancio degli altri controlli dei carabinieri

Non è stato l’unico automobilista denunciato perché ubriaco alla guida nei giorni scorsi dai carabinieri spoletini. Anche il conducente di un altro veicolo, sottoposto ad etilometro, è stato infatti trovato con un tasso alcolemico oltre il limite. Pure in quel caso è scattato, oltre alla denuncia, il ritiro dei documenti di guida e circolazione.

Un 35enne, invece, è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti perché trovato in possesso di 9 grammi di hashish.

I militari dell’Arma, nel corso delle attività di controllo del territorio e delle strade, hanno inoltre elevato 11 contravvenzioni al Codice della strada, ritirando 2 patenti. In tutto sono stati fermati 182 veicoli e controllate 204 persone, 22 delle quali già note alle forze dell’ordine.