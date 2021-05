Incidente all'alba, città ancora sotto choc per la morte di Elisa Cesari - Tuttoggi

Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia sul corpo della ragazza, il cordoglio della preside della preside del "Patrizi Baldelli Cavallotti" Marta Boriosi e del sindaco tifernate Luciano Bacchetta

E’ una comunità ancora sconvolta, quella tifernate, all’indomani del tragico incidente a Badiali (Città di Castello) dove ha perso la vita la 21enne Elisa Cesari.

La giovane stava percorrendo la Pedemontana a bordo della sua Mini Cooper quando, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada schiantandosi contro la sponda erbosa rialzata a lato della strada, ribaltandosi (probabilmente) più volte. Inutile l’arrivo immediato di vigili del fuoco e 118.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4.45, poco prima del termine del coprifuoco. Ad allertare i soccorsi è stato un automobilista di passaggio. Da quanto riportato nelle ore successive al sinistro non sarebbe stato coinvolto nessun altro veicolo.

A far luce sull’accaduto – per il quale è stato aperto un fascicolo dalla procura di Perugia, il pm è Gemma Miliani – potrebbe essere l’autopsia sul corpo della giovane. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, dal colpo di sonno all’attraversamento improvviso di un animale.

Elisa Cesari è stata ricordata nel migliore dei modi dal dirigente scolastico del “Patrizi Baldelli Cavallotti” (sua ex scuola) Marta Boriosi: “Il ricordo di Elisa, la sua bellezza, il suo sguardo inquieto, una ragazza che ha dato alla nostra scuola i suoi anni più belli, gli ultimi purtroppo. Oggi piange una famiglia e insieme a lei un’intera scuola: noi accogliamo ragazzi e cerchiamo di prepararli al futuro. Quando il futuro si infrange drammaticamente come per Elisa, resta il ricordo delle promesse mancate, quelle di una ragazza che aveva ancora tanto da dare e tutto da fare. Il nostro abbraccio va alla sua famiglia e a tutti gli amici che hanno potuto amarla”.

Il cordoglio alla famiglia della 21enne è arrivato anche dal sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta: “Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della giovane ragazza scomparsa in un incidente stradale nella frazione di Badiali. Di fronte alla morte di una persone giovane restiamo tutti colpiti e siamo davvero molto dispiaciuti per l’accaduto, per cui insieme alle doverose condoglianze, mandiamo alla famiglia un grande abbraccio”.