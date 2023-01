È successo vicino al Silvestrini, due persone ferite

Incidente stradale a Perugia, tre veicoli coinvolti e due persone lievemente ferite. È successo nel tardo pomeriggio dell’11 gennaio 2023.

Ne danno notizia i vigili del fuoco di Perugia stanno intervenendo per un incidente stradale tra tre veicoli, 1 auto, 1 furgone, e 1 scuolabus nei pressi dell ospedale Silvestrini in via Gerardo Dottori.