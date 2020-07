Incidente a Mykonos, le amiche di Carlotta tornate tutte a Perugia

Sono rientrate a Perugia, accompagnate dai loro genitori che le avevano raggiunte appresa la notizia dell’incidente, le studentesse perugine che erano con Carlotta Martellini nella tragica vacanza a Mykonos. Per le autorità greche, che le hanno ascoltato per comprendere la dinamica dell’incidente costato la vita alla 18enne Carlotta, non ci sono motivi per trattenere sull’isola neanche le due ragazze che erano alla guida delle due jeep scoperte prese a noleggio e finite sugli scogli.

Le ragazze tutte rientrate a Perugia

Anche la ragazza ferita è tornata a casa. E potrà essere sottoposta alle cure dei medici dell’ospedale di Perugia. Lei, come le altre compagne, sono sotto shock per quanto accaduto. Carlotta era la più giovane del gruppo. E per festeggiare i suoi 18 anni si era unita a quelle ragazze che a Mykonos celebravano la maturità classica appena ottenuta al Liceo Classico Mariotti. Carlotta, invece, frequentava il Liceo Linguistico Giordano Bruno, dove compagni e professori sono sconvolti per quanto accaduto a Mykonos.

Una vacanza da sogno che nell’ultimo giorno si è trasformata in un incubo.

Il rientro del corpo di Carlotta

Non c’è invece ancora il nulla-osta delle autorità greche per il rientro in Italia della salma di Carlotta. Anche i Comuni di Perugia e di Corciano (dove la famiglia Martellini ha vissuto) si sono adoperati per aiutare i genitori di Carlotta, già provati da dolore, a sbrigare tutte le formalità burocratiche.

La dinamica dell’incidente

Le ragazze, sentite dalla polizia greca, hanno confermato la dinamica di quanto accaduto quella mattina, all’alba, al rientro dal Tropicana.

Carlotta sedeva sul sedile dietro della prima jeep, finita improvvisamente fuori strada, sugli scogli sottostanti. Carlotta sarebbe stata sbalzata fuori, urtando la testa contro una roccia. “L’abbiamo vista volare fuori dall’auto” ha raccontato in lacrime le ragazze.

La ragazza che guidava l’altra jeep, dove viaggiavano le altre quattro ragazze, colta alla sprovvista avrebbe perso il controllo, finendo sugli scogli. La strada non presentava barriere di protezione, né c’era illuminazione.