Incidente a mamma e bambini, condizioni stabili - Tuttoggi

Sono stabili le condizioni della mamma e dei due fratellini travolti ieri mattina da un’auto a Città di Castello.

La donna, ricoverata all’ospedale tifernate in condizioni critiche è vigile e collaborante. La sua prognosi resta comunque riservata.

I due piccoli fratellini, un anno e mezzo e tre anni, che erano seduti in un passeggino doppio, nell’impatto erano stati sbalzati a diversi metri di distanza.

Per loro, ieri sera era stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Le loro condizioni risultano stabili per entrambi. Non in pericolo di vita e restano attualemte in osservazione