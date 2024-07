Incendio tra autostrada A1 e ferrovia, sospesa circolazione treni - Tuttoggi.info

Circolazione dei treni sospesa sulla linea ferroviaria Roma – Firenze (sia convenzionale che dell’alta velocità) a causa dell’incendio di sterpaglie che questo pomeriggio (30 luglio) si è sviluppato all’altezza del Km 445 dell’autostrada A1, in direzione sud. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’incendio ha avuto origine tra l’autostrada e la vicina linea ferroviaria, a pochi chilometri dall’uscita per Orvieto.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Orvieto ed è prevista la partenza del presidio rurale di Montegabbione, quella di Orvieto e i volontari di Protezione Civile.

Al momento non risultano disagi alla circolazione lungo il tratto umbro dell’autostrada per colpa dell’incendio, ma a pochi chilometri di distanza Autostrade per l’Italia segnala 2 km di coda per un incidente tra Orte e Attigliano in direzione Firenze / Milano.

(ultimo aggiornamento alle 17.12)