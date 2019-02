Incendio nella vecchia fornace di mattoni

Incendio in località Bastardo nella vecchia fornace di mattoni in disuso. Vista la vastità dell’incendio, oltre oltre ai due mezzi del distaccamento di Spoleto è dovuta intervenire una squadra da Foligno.

In corso indagini per verificare l’origine dell’incendio, visto che la vecchia fabbrica non dovrebbe essere occupata. Anche per questo motivo l’allarme è stato lanciato quando ormai le fiamme si erano propagate nell’ambiente.

