Incendio nella notte a Ponte Felcino - Tuttoggi

Paura e un po’ di danni, ma nessuna conseguenza per le persone, a seguito dell’incendio divampato nella notte in un’abitazione di via Morandi, a Ponte Felcino.

L’allarme è stato alle 3 di notte dai proprietari dell’abitazione. Sul posto sono giunte una squadra dei vigili del fuoco da corso Cavour e e due dalla centrale, con mezzi Aps e Abp.

I vigili hanno prontamente spento le fiamme che hanno distrutto mobili da giardino ed altro materiale che si trovava esternamente alla casa.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri.