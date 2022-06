Incendio in un’abitazione con due anziani, salvati

Si indaga sulle cause dell'incendio che si è verificato in un'abitazione di Pila | I due anziani affidati alle cure del 118, ma sono fuori pericolo

Incendio in un’abitazione a Pila di Perugia. All’interno c’erano due anziani, che però sono stati messi in salvo.

L’allarme è scattato intorno alle 20. Le fiamme si sono sprigionate sul terrazzo dell’abitazione al secondo piano, dove era presente del materiale infiammabile che ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. I due hanno rischiato di essere intossicati dal fumo, ma sono fuori pericolo.