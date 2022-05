Incendio in una villetta in legno FOTO E VIDEO

L'intervento dei vigili del fuoco domenica mattina in una abitazione nella zona di Ponte Felcino

Incendio in una villetta in legno, nella zona di Ponte Felcino di Perugia. L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato alle 6 di domenica mattina.

Le fiamme si sono sprigionate, per cause da accertare, in una porzione dell’edificio., al piano superiore.I vigili del fuoco hanno spento l’incendio ed hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la parte della copertura bruciata.