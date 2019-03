Incendio in una azienda nella zona di Ponte San Giovanni, sul posto i Vigili del Fuoco | Aggiornamenti

share

Aggiornamento h 18,29 – E’ l’azienda Biondi Recuperi Ecologia di Ponte San Giovanni ad essere stata coinvolta nell’incendio che sta tenendo in apprensione operatori e popolazione intorno all’area interessata dal rogo.

Sul posto anche un ambulanza del 118. In questo momento stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco 1, 2 e 3 di Perugia con il supporto di 2 autobotti da Foligno e Todi 3 autopompe (una anche da Assisi). Sono in tutto 24 gli uomini dei VV.FF. ad operare, con il funzionario di guardia e Arpa per il monitoraggio dell’aria. Le forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia, si stanno occupando di viabilità e monitoraggio dell’area interessata.

Sul luogo sono presenti anche il Carro NBCR-Nucleare batteriologico chimico radiologico dei Vigili del Fuoco, la cisterna kilolitrica proveniente dall’aeroporto, il carro luci e carro schiuma.

La Biondi Recuperi Ecologia si occupa di raccolta, trattamento e recupero di rifiuti. L’azienda, titolare di importanti autorizzazioni ambientali, è piattaforma di riferimento nella provincia di Perugia per la gestione di una vasta gamma di materiali: ferro, metalli, plastica, carta, legno, vetro, prodotti alimentari, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiuti pericolosi.

Aggiornamento h 17,53- Importante avviso alla cittadinanza da parte della Protezione Civile e dell’Arpa.

“Vasto incendio nella zona industriale di Ponte San Giovanni. Sul posto presenti i Vigili del Fuoco @Protezionecivpg e l’Arpa.

Si suggerisce di non stare all’aperto e di tenere chiuse le finestre”.

L’avviso, sembra confermare, indirettamente, che le fiamme stanno interessando una azienda della zona che si occupa di recupero.

Due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sono al lavoro in queste ore in una zona di Ponte San Giovanni, dove si è sviluppato un incendio in una azienda del posto. Dall’area interessata dalle fiamme si è alzata una densa colonna di fumo, visibile da grande distanza.

Nessuna informazione al momento sulle cause del rogo, che sembra avrebbe interessato una azienda di recupero del luogo.

Hanno collaborato Flavia Pagliochini e Marco Baldoni

