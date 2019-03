Incendio alla Biondi Recuperi, chiuse alcune scuole

share

– ICPG13 Casaglia via dei Narcisi Primaria Handersen

– ICPG13 Casaglia via dei Lilla Infanzia Giustiniano degli Azzi Vitelleschi

– ICPG12 Balanzano Strada del Piano Infanzia Fantasia

– ICPG12 Borgo Rete Balanzano Strada Tiberina sud 2/A/6 Nido Anatrocolo – Primaria Tei

– ICPG12 – CPA1PG Ponte San Giovanni Via Cestellini Uffici I.C. Perugia 12 Sec. I Gr Volumnio – Sec Gr Cpia 1 Perugia

– ICPG12 Ponte San Giovanni Via Cestellini Infanzia Margherite

– COMPG Ponte Sna Giovanni Vi della Scuola Infanzia Peter Pan – Asilo Nido Arcobaleno

– ICPG12 Ponte San Giovanni via Giacanelli Primaria Mazzini

– ICPG12 Ponte San Giovanni via Pieve di Campo Infanzia e Primaria La Fonte

– ICPG09 Montebello Strada Tuderte Infanzia Montebello

– ICPG09 Montebello Strada Tuderte Primaria Tofi

– ITTS Volta Perugia e IPSIA Piscille

Il provvedimento interessa anche le scuole private presenti nell’area di Ponte San Giovanni.

Tecnici dell’Arpa e del Noe, insieme ai vigili del fuoco impegnati nell’area, stanno effettuando rilievi per accertare gli eventuali rischi legati al fumo ed alle sostanze tossiche che possono essere liberate nell’aria a seguito dell’incendio.