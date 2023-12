Incendio in galleria, al lavoro per riaprire la SS77 AGGIORNAMENTI

Il rugo di un'auto nella notte di Natale ha danneggiato gli impianti tecnologici e di sicurezza

Anche nella giornata di Natale tecnici Anas al lavoro per consentire il prima possibile la riapertura della strada statale 77 “della Val di Chienti” (direttrice Foligno-Civitanova Marche), attualmente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Serravalle di Chienti e Colfiorito, dopo l’incendio avvenuto nel pomeriggio del 24 gennaio all’interno della galleria ‘Varano’.

L’incendio, originato da un’autovettura che transitava in direzione Foligno, ha danneggiato gli impianti tecnologici e di sicurezza rendendo necessaria la chiusura di entrambe le canne del tunnel dalle 2 della notte di Natale.

I tecnici Anas intervenuti sul posto hanno immediatamente avviato le verifiche tecniche del caso per valutare ed avviare nel più breve tempo possibile gli interventi di ripristino degli impianti necessari alla riapertura in sicurezza della galleria.

Momentaneamente il traffico in direzione Foligno è deviato sul vecchio tracciato della SS77 con uscita obbligatoria allo svincolo di Serravalle e rientro allo svincolo di Colfiorito. Per il traffico in direzione Civitanova Marche è in fase di allestimento l’uscita obbligatoria a Colfiorito con rientro a Serravalle.