Incendio in centro, solo danni all’ultimo piano di una palazzina

Intervento dei vigili del fuoco in via del Silenzio | La propriataria dell'abitazione, che era all'interno, portata in salvo

Incendio questa mattina (mercoledì) in centro a Perugia. Un denso fumo nero si è alzato dal tetto di una palazzina di via del Silenzio.

Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco dal distaccamento di corso Cavour e una dalla sede centrale.

Le fiamme hanno interessato l’abitazione al secondo ed ultimo piano della palazzina, interessando il tetto in legno. La proprietaria dell’abitazione, che era all’interno, è stata fatta uscire. Per lei tanta paura, ma non ci sarebbero particolari conseguenze fisiche, se non una leggera intossicazione.

Presenti anche i carabinieri.