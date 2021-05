Intervento dei vigili del fuoco a Sant'Angelo di Celle | Nessuno coinvolto nella famiglia composta da una coppia con la figlia

Incendio in appartamento, paura per una famiglia di Sant’Angelo di Celle. Le fiamme si sono sprigionate in bagno, probabilmente originate da un guasto elettrico.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’appartamento, abitato da padre e madre con una figlia, è inagibile.

L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco intervenuti dalla centrale di Perugia.