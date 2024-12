Incendio alla ex Tacconi, fiamme e preoccupazione: evacuati gli operai - Tuttoggi.info

Incendio in corso alle fonderie Tacconi, operai evacuati, vigili del fuoco sul posto ma non risultano fortunamente persone coinvolte e non ci sarebbero pericoli particolari anche se la colonna di fumo nero e le fiamme visibili da grande distanza stanno preoccupando residenti della zona e cittadini in generale.

Secondo le prime informazioni dei vigilo del fuoco sul posto con 3 partenze dalla centrale e dal distaccamento di Assisi, ad andare a fuoco un trasformatore elettrico. Non risultano persone coinvolte. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)